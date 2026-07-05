Nusaybin'de Tır Çarpması: 69 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nusaybin'de Tır Çarpması: 69 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

05.07.2026 21:20
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın çarptığı 69 yaşındaki kadının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın çarptığı 69 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Otogar Kavşağı'nda tırın çarptığı Sedika Bağlan (69) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bağlan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Nusaybin, Mardin, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nusaybin'de Tır Çarpması: 69 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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