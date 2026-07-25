Nusaybin\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İlçenin İpekyolu'nda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ile kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.