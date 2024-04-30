Mardin'in Nusaybin ilçesinde yakıt dolu tanker ile tır çarpıştı, kaza sonrasında tanker'in depo vanası kırılınca binlerce litre yağ oluk oluk yollara aktı.
Tarihi İpekyolu Aydınlar Tesisi sahasında meydana gelen olayda tanker geri geri manevra yaparken arkadan gelen bir tıra çarptı. Kaza sonrası tankerin akaryakıt depo kısmındaki vana kırıldı, sonrasında binlerce litrelik fiorin yağı caddeye döküldü.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri gelerek çalışma başlattı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Nusaybin'de Yakıt Dolu Tanker ile Tır Çarpıştı: Binlerce Litre Yağ Yollara Aktı - Son Dakika
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