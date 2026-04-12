Nusaybin'de Yorgun Mermi Çocuğu Yaraladı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yorgun merminin isabet ettiği çocuk yaralandı.

Olay, Yenituran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Suriye tarafından gelen yorgun mermi 10 yaşındaki Eren Akdoğan'a isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akdoğan, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN