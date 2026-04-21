Grönland'daki Nuuk Havalimanı bomba tahdidi nedeniyle tahliye edilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ın başkenti Nuuk'ta bomba paniği yaşandı. Polis, Nuuk Havalimanı'nın bomba tahdidi nedeniyle tahliye edildiğini belirterek, 1 kişinin olayla ilgili gözaltına alındığını aktardı. Polis, bomba ihbarının gerçek mi asılsız mı olduğu hakkında bilgi vermedi. - NUUK
Son Dakika › 3. Sayfa › Nuuk Havalimanı Bomba Tahdidi Nedeniyle Tahliye Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?