OBA, 6 ayda 490 etkinlikle 18 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika
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OBA, 6 ayda 490 etkinlikle 18 bin kişiyi ağırladı

OBA, 6 ayda 490 etkinlikle 18 bin kişiyi ağırladı
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Kepez Belediyesi’nin vatandaşların özel günlerini ücretsiz olarak gerçekleştirdiği Dokumapark’taki Ortak Buluşma Alanı (OBA), yılın ilk 6 ayında 490 etkinlikle 18 bin 280 kişiyi ağırladı.

Kepez Belediyesi'nin vatandaşların özel günlerini ücretsiz olarak gerçekleştirdiği Dokumapark'taki Ortak Buluşma Alanı (OBA), yılın ilk 6 ayında 490 etkinlikle 18 bin 280 kişiyi ağırladı. Doğum günlerinden altın günlerine, gençlik buluşmalarından çeşitli organizasyonlara kadar birçok etkinliğin düzenlendiği OBA, ilçe sakinlerinin buluşma noktası haline geldi.

Kepez Belediyesi'nin Dokumapark içerisinde yer alan OBA, sunduğu imkanlarla özel günlerin ve sosyal buluşmaların vazgeçilmez adreslerinden biri oldu. 2026 yılının ilk 6 ayında OBA'da toplam 490 etkinlik gerçekleştirildi. Bu etkinliklere 18 bin 280 kişi katılım sağladı. Ocak ayında 94 etkinlikte 3 bin 658 kişi, şubat ayında 88 etkinlikte 3 bin 104 kişi, mart ayında 56 etkinlikte 2 bin 31 kişi, nisan ayında 91 etkinlikte 3 bin 546 kişi, mayıs ayında 67 etkinlikte 2 bin 343 kişi, haziran ayında ise 94 etkinlikte 3 bin 598 kişi ağırlandı. Gerçekleştirilen etkinliklerin 85'i altın günü, 122'si gençlerin bir araya geldiği buluşmalar, 283'ü ise doğum günü ve diğer özel organizasyonlardan oluştu.

Yaklaşık 50 kişilik kapasitesi bulunan Dokumapark OBA; demlik çay ikramı, klima ve bilgisayar destekli müzik sistemiyle vatandaşlara konforlu bir ortam sunuyor. Katılımcılar, etkinliklerinde kullanacakları süsleme ve ikramlıkları kendileri hazırlayarak alanı kendi zevklerine göre düzenleyebiliyor. Doğayla iç içe bir ortamda özel günlerini kutlamak isteyen vatandaşlar, Dokumapark OBA'dan ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Rezervasyon işlemleri ise 0 242 325 60 60 numaralı telefon hattından ya da Kepezkultur.com adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Kepez Belediyesi yoğun ilgi gören OBA hizmetini önümüzdeki günlerde Varsak Mahalle sakinlerinin de hizmetine sunacak.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, OBA'nın vatandaşların bir araya gelmesini sağlayan önemli bir sosyal yaşam alanı olduğunu söyledi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların hayatına dokunan projeleri üretmeye devam edeceklerini belirten Başkan Kocagöz, "Dokumapark'taki Ortak Buluşma Alanımız, ailelerin, gençlerin ve komşuların özel günlerini sıcak ve samimi bir ortamda ücretsiz olarak gerçekleştirebildiği bir buluşma noktası oldu. İlk 6 ayda gördüğümüz yoğun ilgi, bu hizmetin ne kadar doğru bir ihtiyaca cevap verdiğini gösteriyor. Bu memnuniyeti ilçemizin diğer mahallelerine de taşıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, 3. Sayfa, Oba, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa OBA, 6 ayda 490 etkinlikle 18 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika

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