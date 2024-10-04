Oba Makarna Patlamasında Kayıp 2'ye Yükseldi

3.Sayfa

Oba Makarna'daki patlamada ağır yaralanmıştı hastanede yaşamını yitirdi

Makarna fabrikasındaki patlamada ölü sayısı 2'e yükseldi

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde 15 Eylül tarihinde Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan 22 yaşındaki Eray Kızıldağ, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül Pazar günü meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. Patlama neticesinde çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınmıştı. İtfaiye ekiplerince devam eden soğutma çalışmaları esnasında fabrika içerisinde cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Mesut Şimay, 16 Eylül tarihinde Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Fabrika müdürü tutuklanmıştı

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerin de bulunduğu 7 şüpheli 19 Eylül tarihinde Hendek Adliyesi'ne ifadeye çağrıldı. İfadeleri tamamlanan 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 1 kişi ise alınan ifadesinin ardından salıverildi. 20 Eylül'de sağlık kontrollerinden geçirilen ve Hendek Adalet Sarayı'na götürülen 6 şüpheliden fabrika müdürü V.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fabrika sahipleri, 1 iş güvenliği uzmanı, değirmen sorumlusu ve elektrik bakım uzmanı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

22 yaşındaki gençten acı haber geldi

Patlamada ağır yaralanan ve tedavisi Kocaeli Şehir Hastanesi'nde devam eden bakımda Eray Kızıldağ'dan acı haber geldi. Yaklaşık 20 gündür yaşam mücadelesi veren Kızıldağ, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.