Ödemiş'te dünden bu yana devam eden orman yangınında alevler yerleşim yerlerine hızla yaklaşırken, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan acil yardım çağrısında bulundu. Turan, "Yangın bırak Üzümlü'yü, şehrin merkezine, Ödemiş'in merkezine inmesi an meselesi." dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ödemiş Belediye Başkanı Üzümlü'den acil yardım çağrısı: Yangının şehir merkezine inmesi an meselesi - Son Dakika
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