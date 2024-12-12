Ödemiş'te Uyuşturucu İmalatı, 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ödemiş'te Uyuşturucu İmalatı, 1 Kişi Tutuklandı

Ödemiş\'te Uyuşturucu İmalatı, 1 Kişi Tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir hayvan damında uyuşturucu imalatı yapan şüpheli tutuklandı.

12.12.2024 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hayvan damında uyuşturucu imalatı yapan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, Ödemiş ilçesindeki bir hayvan damında uyuşturucu madde imalatının ve ticaretinin yapıldığı bilgisi alındı. Savcılık koordinesinde adreste yapılan aramada; 38 kilo 750 gram esrar, 749 kök kenevir bitkisi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan bir kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Kenevir, Ödemiş, Hukuk, izmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ödemiş'te Uyuşturucu İmalatı, 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:54 CHP’li vekille Sırrı Süreyya Önder arasında güldüren diyalog CHP'li vekille Sırrı Süreyya Önder arasında güldüren diyalog
13:46 Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı
13:22 İstanbul’da 5 katlı bina yıkım çalışması sırasında çöktü İstanbul'da 5 katlı bina yıkım çalışması sırasında çöktü
12:10 Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı
11:23 Suriye’de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor
18:59 CHP’li Vekil adına kiralanan araç kaza yaptı CHP'li Vekil adına kiralanan araç kaza yaptı
18:46 Fenerbahçeliler çılgına döndü: Samet’ten maç başlar başlamaz inanılmaz hata Fenerbahçeliler çılgına döndü: Samet'ten maç başlar başlamaz inanılmaz hata
18:41 İşte Esad’ın ilk kez görülen ilginç kareleri İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri
18:23 Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı
18:19 Bahçeli’ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz Bahçeli'ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz
18:11 2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın ev sahipleri belli oldu 2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın ev sahipleri belli oldu
18:01 Analistler Dogecoin fiyatı için yeni hedeflerini açıkladı Analistler Dogecoin fiyatı için yeni hedeflerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 14:30:02. #1.12#
SON DAKİKA: Ödemiş'te Uyuşturucu İmalatı, 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.