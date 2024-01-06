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İzmir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yapılan operasyonda, yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen 3 şüphelinin adreslerine baskın düzenlendi. Baskınlarda, 4 ruhsatsız tabanca ve 300 tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

İzmir\'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
06.01.2024 - 09:17,
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine gerçekleştirilen baskında ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede 3 şüphelinin yasa dışı silah ticareti yaptığının belirlenmesi üzerine harekete geçti. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, E.O., Ş.A. ve M.Ö. adlı 3 şüphelinin adreslerine gerçekleştirilen baskınlarda, 4 ruhsatsız tabanca ve şarjörü ile 300 tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli ise, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Ödemiş, İzmir, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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