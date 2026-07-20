Odessa'daki Saldırıda 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Odessa'daki Saldırıda 10 Kişi Hayatını Kaybetti

20.07.2026 14:25
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Gine-Bissau bayraklı Golden Leo gemisine yapılan saldırıda can kaybı 10'a yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa Limanı açıklarında Gine-Bissau bayraklı bir yük gemisi Golden Leo'ya düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna açıklarında hedef aldığı gemide can kaybı arttı. Odessa Limanı açıklarında seyreden Gine-Bissau bayraklı kuru yük gemisi Golden Leo'ya düzenlenen füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Ukrayna Deniz Limanları İdaresi, arama-kurtarma çalışmalarının gece boyunca sürdüğünü ve 9 mürettebat üyesi ile bir deniz pilotunun cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Gemideki 17 kişilik mürettebattan 8'inin kurtarıldığı belirtildi.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri ise Gine-Bissau bayraklı Golden Leo adlı geminin üç seyir füzesiyle vurulduğunu açıkladı. Gemide Hindistan, Suriye ve Ukrayna vatandaşlarının bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper, bölgede temmuz ayında düzenlenen Rus saldırılarında 28 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kiper, Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada "Temmuz ayının başından bu yana Odessa bölgesi sürekli günlük bombardıman altında kaldı. Bölgede bazı günler 13-15 hava saldırısı alarmı verildi" ifadelerini kullandı. - ODESSA

Kaynak: İHA

Denizcilik, 3. Sayfa, Güvenlik, Politika, Dünya, Gine, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Odessa'daki Saldırıda 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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