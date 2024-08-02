Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Dilenci ve Seyyar Satıcılara Operasyon Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Dilenci ve Seyyar Satıcılara Operasyon Gerçekleştirdi

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Dilenci ve Seyyar Satıcılara Operasyon Gerçekleştirdi

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamamyolu bölgesinde seyyar satıcı ve dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında ekipler tarafından yakalanan dilencilerin üzerinden bin 205 TL çıktı.

02.08.2024 14:31  Güncelleme: 14:33
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Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, Hamamyolu bölgesinde seyyar satıcı ve dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında ekipler tarafından yakalanan dilencilerin üzerinden bin 205 TL çıktı.

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda artış gösteren dilenci ve seyyar satıcıların yasal olmayan hak kazancı ile alakalı belediyeye gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçti. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi genelinde yapılan denetimler kapsamında vatandaşlardan para dilenen, çalışma gücüne sahip olduğu halde iş yapmaktan kaçınan şahıslara ve seyyar satıcılara karşı denetim yaptı. Dilenciler ve seyyar satıcılar, zabıta ekiplerine zor anlar yaşattı. Zabıta personeli ile yapılan operasyonlarda alınan ve vatandaşların iyi niyetini suiistimal ettiği tespit edilen dilencilerin üst aramasında çıkan paralar tutanaklarla tespit edildi. Dilencilerin üzerinden çıkan bin 205 TL, buluntu para olarak kayıtlara geçirildi.

Zabıta ekipleri, operasyon sırasında yakalanan dilenci ve seyyar satıcılara Kabahatler Kanuna göre yasal işlem uyguladı. Denetimlerin düzenli olarak devam ettiğini ifade eden Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, büyük bir ciddiyetle sürdürülen dilenci ve seyyar satıcı operasyonları sonucunda kent genelindeki dilenci ve seyyar satıcı sayısını düşürmeyi hedeflediklerini söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Dilenci ve Seyyar Satıcılara Operasyon Gerçekleştirdi - Son Dakika

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