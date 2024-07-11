Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Dilencilere Operasyon Gerçekleştirdi

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Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, Hamamyolu bölgesinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında ekipler tarafından yakalanan dilencinin üzerinden bin 115 TL çıktı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi genelinde yapılan denetimler kapsamında vatandaşlardan para dilenen, çalışma gücüne sahip olduğu halde iş yapmaktan kaçınan şahıslara karşı denetim yaptı. İnsanların yoğun olarak bulunduğu noktalarda duygu sömürü yaparak haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik başlatılan operasyonlarda Çifteler'den Eskişehir'e gelen bir dilenci yakalandı. Zabıta personeli ile yapılan operasyonlarda alınan ve vatandaşların iyi niyetini suiistimal ettiği tespit edilen dilencinin üst aramasında çıkan paralar tutanaklarla tespit edildi. Dilencinin üzerinden çıkan bin 115 TL, buluntu para olarak kayıtlara geçirildi. Zabıta ekipleri, operasyon sırasında yakalanan dilenciye Kabahatler Kanununa göre yasal işlem uyguladı. Ardından da otobüse bindirerek, Çifteler'e gönderdi.

Denetimlerin düzenli olarak devam ettiğini ifade eden Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, büyük bir ciddiyetle sürdürülen dilenci operasyonları sonucunda kent genelindeki dilenci sayısını düşürmeyi hedeflediklerini söyledi. - ESKİŞEHİR