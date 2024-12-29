Odunpazarı\'nda Yeni Yıl Pazarı\'na Saldırı

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Odunpazarı Belediyesi'nin Yeni Yıl Pazarı tezgahları, saldırıya uğradı.

Odunpazarı ilçesinde kurulan Yeni Yıl Pazarı tezgahları, "Burası Müslüman ülkesi, burası şeriat ülkesi" diye bağıran B.Ö'nün saldırısına uğradı. Stantlara, ışıklara, çadır ve masalara zarar veren şahıs, Atatürk ve İnönü heykelleri için de "Bunların hepsini yıkacağız bir gün" dedi. Şahıs, olay yerine çağrılan polis ekiplerince gözaltına alındı. B.Ö., gözaltı sırasında, "Benim derdim, Allah'ın dininin hakim olması" ifadelerini kullandı.

Başkan açıklama yaptı

Başkan Kazım Kurt, konuyla ilgili açıklamasında, "Odunpazarı Belediyesi olarak, ilçemizdeki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek, vatandaşlarımıza yeni yıl coşkusunu yaşatmak amacıyla düzenlediğimiz Yeni Yıl Pazarı, 29 Aralık 2024 tarihinde sabah saat 05.40'da, kabul edilemez bir saldırıya maruz kalmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs, 'Burası şeriat ülkesi' diyerek stantlara, ışıklandırmalara, çadırlara ve masalara zarar vermiş; ayrıca Atatürk ve İsmet İnönü anıtları için 'Bunların hepsini yıkacağız bir gün' ifadelerini kullanarak anıtın ışıklandırmasına zarar vermiştir. Şahıs, olayın hemen ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştır. Bizler, Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiş, Cumhuriyet'in değerlerine bağlı bir belediye olarak, bu tür provokasyonların asla amacına ulaşamayacağını ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Halkımızın huzurunu, birliğini ve beraberliğini hedef alan bu tür saldırılara karşı hukuki sürecin takipçisi olacağız. Odunpazarı'nın barışçıl, çağdaş ve aydınlık yüzünü karartmaya çalışan hiçbir girişime izin vermeyeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi, bu tür provokasyonlara karşı duyarlı olmaya ve ilçemizin değerlerine hep birlikte sahip çıkmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR