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Ofisline fabrikasında patlama: 1'i ağır 2 işçi yaralandı - Son Dakika
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Ofisline fabrikasında patlama: 1'i ağır 2 işçi yaralandı

Sivas'ta mobilya sektöründe üretim yapan Ofisline fabrikasında kaynak işlemi sırasında yaşanan patlamada 1'i ağır 2 işçi yaralandı. Olayın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ofisline fabrikasında patlama: 1\'i ağır 2 işçi yaralandı
21.01.2024 - 18:57,  Güncelleme: 18:59
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Ofisline fabrikasında yaşanan patlamada 1'i ağır 2 işçi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta mobilya sektöründe üretim yapan Ofisline fabrikasında kaynak işlemi sırasında yaşanan patlamada 1'i ağır 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre: Olay, akşam saatlerinde Sivas Organize sanayi bölgesinde bulunan Ofisline isimli fabrikada yaşandı. Ofisline fabrikasında kaynak işlemi sırasında Oksijen tüplerinde yaşanan bir sorundan dolayı patlama meydana geldi. Yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Yaşanan olayda Y.A.vücudunda oluşan yaralardan dolayı ağır yaralanırken S.S.isimli kişi hafif şekilde yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından şehirde bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Ekiplerin olayla ilgili incelmesi devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ofisline fabrikasında patlama: 1'i ağır 2 işçi yaralandı - Son Dakika


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