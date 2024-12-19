Öfkeli Boğa Sahibine Saldırdı - Son Dakika
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Öfkeli Boğa Sahibine Saldırdı

Hidayet Sarı, boğanın saldırısından kaçarak canını kurtardı. Hayati tehlikesi yok.

19.12.2024 23:25
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Boğanın saldırdığı Sarı: "Ölümle burun buruna geldim, çareyi kaçmakta buldum"

Öfkeli boğanın saldırısından sahibi canını zor kurtardı

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde öfkeli boğanın saldırısına uğrayan ve boynuz darbeleri ile havaya uçan Hidayet Sarı, "Ölümle burun buruna geldim, çareyi kaçmakta buldum" dedi.

Olay, Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre besicilik yapan Hidayet Sarı, hayvanlarının bakımı için ahıra gitti. Sarı, hayvanların altını temizlemek için boğanın bulunduğu alana girdi. Bir anda boğanın saldırısına uğrayan Sarı yüzlerce kilo ağırlığındaki boğayı durduramayınca boynuz darbelerine engel olamadı. Aldığı boynuz darbeleriyle havaya uçarak yere düşen talihsiz adam, yerden kalkmak istediğinde tekrar boğanın saldırısına uğradı. Bir kaç boynuz darbesinin ardından Sarı, boğanın bulunduğu bölümdeki demirlerinde altından başka bölüme geçmeyi başararak canını zor kurtardı. Olayı yaralı olarak atlatan Sarı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, öfkeli boğanın saldırı anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde Sarı'nın, bakım için girdiği alanda boğanın saldırısı ve alt bölümden kaçmayı başarması yer aldı.

"Ölümle burun buruna geldik"

20 yıldır besicilik yapan ve böyle bir olayla ilk defa karşılaştığını aktaran Hidayet Sarı, "Hayvanların altını temizliyordum. Temizlik için hayvanların bulunduğu alana girdim. O esnada hayvanın bana süsmek için geldiğini gördüm. Bende boynuzlarından tuttum. Beni üzerinden attı. Ben de can havliyle yan tarafa kaçtım. Çareyi kaçmakta buldum, Allah'a şükür bir sıkıntımız yok. 20 senedir bu işi yapıyorum, bugüne kadar böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Kaçmasam ben de kemik filan kalmazdı, buradan sağ çıkacağımız meçhuldü. Bu olaya ben de şaşırdım. İlk kez böyle bir olayla karşılaştım. Kaçmasam beni öldürürdü. Ölümle burun buruna geldik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Öfkeli Boğa Sahibine Saldırdı - Son Dakika

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