Öfkeli koca, ayrıldığı eski eşini sokak ortasında bıçakla yaraladı - Son Dakika
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Öfkeli koca, ayrıldığı eski eşini sokak ortasında bıçakla yaraladı

Öfkeli koca, ayrıldığı eski eşini sokak ortasında bıçakla yaraladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, ayrıldığı eski eşiyle karşılaşan öfkeli koca, sokak ortasında bıçakla saldırarak kadını yaraladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, şüpheli kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

19.05.2024 02:53
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda öfkeli koca, ayrıldığı eski eşini sokak ortasında bıçakla yaraladı.

Olay Turgutalp Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde meydana geldi. Evine yaya olarak giden Sevda Ç. (30), apartmanın önünde bekleyen 2023 yılında ayrıldığı eşi Sezgin A. ile karşılaştı. Konuşma sırasında Sezgin A., eski eşi Sevda'ya tekrar bir araya gelme teklifinde bulundu. Ret cevabını alarak öfkelenen Sezgin A., eski eşini bacağından yaralayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan kadın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Düğün organizasyonlarında Dj'lik ve solistlik yaptığı öğrenilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheli kocanın yakalanması için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Öfkeli koca, ayrıldığı eski eşini sokak ortasında bıçakla yaraladı - Son Dakika

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