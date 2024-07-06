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Öfkeli şahıs sürücüyü yumruklayıp, otomobili böyle tekmeledi

Motosikletlinin tartıştığı sürücüyü darp ettiği anlar kamerada

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişinin otomobili tekmelediği, sürücüye de yumrukla saldırdığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Sadri Artunç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında trafikte, yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Motosikletinden inen sürücü, direksiyondaki otomobil sürücüsüne yönelerek yumrukla saldırdı. Otomobilin camını ve kapısını açmaya çalışan öfkeli kişi aracı da tekmeledi. Otomobilden inen kadın ile başka bir sürücü de saldırıyı engellemeye çalışsa da başarılı olamadı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.