Dere yatağına düşen oğlağı kurtarmak isteyen kadın mahsur kaldı

Hatay'da dere yatağında mahsur kalan oğlağı kurtarmak isterken mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı.

Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde dere kenarına düşen oğlağı kurtarmak isteyen kadın dere yatağına indi. Kendi imkanlarıyla dere yatağından çıkamayan kadını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahsur kalan kadın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli alana alındı. Kadının ve oğlağın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY