Dere yatağına düşen oğlağı kurtarmak isteyen kadın mahsur kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dere yatağına düşen oğlağı kurtarmak isteyen kadın mahsur kaldı

Dere yatağına düşen oğlağı kurtarmak isteyen kadın mahsur kaldı
18.02.2026 09:04  Güncelleme: 09:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde, dere yatağında mahsur kalan bir kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Oğlağı kurtarmaya çalıştığı sırada mahsur kalan kadının sağlığı iyi.

Hatay'da dere yatağında mahsur kalan oğlağı kurtarmak isterken mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı.

Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde dere kenarına düşen oğlağı kurtarmak isteyen kadın dere yatağına indi. Kendi imkanlarıyla dere yatağından çıkamayan kadını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahsur kalan kadın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli alana alındı. Kadının ve oğlağın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Antakya, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dere yatağına düşen oğlağı kurtarmak isteyen kadın mahsur kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti
CHP’li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis’e Sunuldu CHP'li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis'e Sunuldu
16 yaşındaki Rıdvan’ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi 16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar 14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
Kuzen ihaneti üniversiteli Gizem’in hayatını kabusa çevirdi Hiç gitmediği şehirde gözaltına alındığını öğrendi Kuzen ihaneti üniversiteli Gizem'in hayatını kabusa çevirdi! Hiç gitmediği şehirde gözaltına alındığını öğrendi
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

10:06
Mourinho’dan Galatasaray’ın Juventus’u perişan etmesine bomba yorum
Mourinho'dan Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum
09:51
Okan Buruk kazandığına neden sevinmedi İşte yanıtı
Okan Buruk kazandığına neden sevinmedi! İşte yanıtı
09:34
Sigaraya bir zam daha İşte yeni fiyatlar
Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyatlar
09:25
Gülben Ergen o soruyu duyunca röportajı yarıda kesti
Gülben Ergen o soruyu duyunca röportajı yarıda kesti
09:25
Sapık milyarderin Topkapı takıntısı İşte dilinden düşürmediği plan
Sapık milyarderin Topkapı takıntısı! İşte dilinden düşürmediği plan
08:47
5 yıl detayını bilmeyen yandı Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart’ta başlıyor
5 yıl detayını bilmeyen yandı! Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 10:18:24. #7.11#
SON DAKİKA: Dere yatağına düşen oğlağı kurtarmak isteyen kadın mahsur kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.