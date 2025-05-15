Üniversitede bir garip olay! Öğretim görevlisinin yaptığını gören öğrenci ders ücretini geri istedi - Son Dakika
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Üniversitede bir garip olay! Öğretim görevlisinin yaptığını gören öğrenci ders ücretini geri istedi

Üniversitede bir garip olay! Öğretim görevlisinin yaptığını gören öğrenci ders ücretini geri istedi

ABD'nin Boston şehrindeki Northeastern Üniversitesi'nde öğrenci olan Ella Stapleton, öğretim görevlisi Rick Arrowood'un ders notlarını ChatGPT adlı yapay zeka botu ile hazırladığını belirterek, derse ödediği 8 bin doların iadesini talep etti.

15.05.2025 13:06
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ABD'de üniversitede ChatGPT depremi yaşadı. Boston şehrindeki Northeastern Üniversitesi'nde öğrenci olan Ella Stapleton, öğretim görevlisi Rick Arrowood'un ders notlarını yapay zeka botu ChatGPT ile hazırladığını belirterek, işletme fakültesine resmi bir şikayette bulundu.

ÖDEDİĞİ PARAYI GERİ İSTİYOR

Ella Stapleton, şikayetinde derse ödediği 8 bin doların iadesini talep etti. Stapleton'ın açıklamasına göre, organizasyonel davranış dersi için hazırlanan notların ortasında, "Tüm alanları genişletin. Daha ayrıntılı ve spesifik olun" ifadesi yer alıyordu. Stapleton, derse ait diğer materyallere baktığında da yapay zeka kullanımına dair izler bulduğunu ve yazım hatalarını içeren metinlerin yer aldığını söyledi. Dersin öğretim görevlisi Arrowood'un dağıttığı ders izlencesinde öğrencilerin yapay zeka kullanmasının yasak olduğunun belirtildiğini kaydeden Stapleton, "Bize kullanmamamızı söylüyor ama kendisi kullanıyor" ifadelerini kullandı.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KABUL ETTİ

Öğretim görevlisi Arrowood ise ABD medyasına yaptığı açıklamada, ders dosyalarını ve belgelerini düzenlemek için ChatGPT'den faydalandığını kabul etti. Arrowood, Bu durumun kendisini yapay zekayı daha temkinli kullanmaya ittiğini söyledi. Northeastern Üniversitesi, Ella Stapleton'ın ücret iadesi talebini reddetti.

Kaynak: İHA

Ders Notları, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, ChatGPT, 3-sayfa, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üniversitede bir garip olay! Öğretim görevlisinin yaptığını gören öğrenci ders ücretini geri istedi - Son Dakika

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