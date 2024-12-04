Öğrenci Heimlich ile Kurtarıldı - Son Dakika
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Öğrenci Heimlich ile Kurtarıldı

Şanlıurfa'da bir müdür yardımcısı, ilk yardım eğitimi sayesinde boğulma tehlikesi yaşayan öğrenciyi kurtardı.

04.12.2024 20:24
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Heimlich manevrasıyla öğrencisini böyle kurtardı

İlk yardım eğitiminin önemi bir kez daha ortaya çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği ilk yardım seminerine katılarak sertifika alan müdür yardımcısı, boğazına şeker kaçan öğrenciyi heimlich manevrası ile kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Giyimli İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşandı. Okulun 5'inci sınıfında okuyan Z.A.'nın boğazına şeker kaçtı. Koridora çıkarılan öğrenciye öğretmeni müdahale etti. Bir kadın öğretmenin bir süre heimlich manevrasıyla müdahale ettiği öğrencinin boğazındaki şeker bir türlü çıkmadı.

Alınan eğitimin önemi ortaya çıktı

Yükselen sesler üzerine ders verdiği sınıftan çıkan Müdür Yardımcısı Mustafa Oylu, öğrenciye heimlich manevrasıyla müdahale etti. Yapılan müdahale sonrası öğrencinin boğazındaki şeker çıkartıldı. Müdür Yardımcısı Mustafa Oylu'nun Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği ilk yardım seminerine katılarak sertifika aldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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