Öğrencilere Su Güvenliği Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrencilere Su Güvenliği Eğitimi

Öğrencilere Su Güvenliği Eğitimi
22.05.2026 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da öğrenciler, yaz aylarındaki boğulma vakalarına karşı bilinçlendirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artan suda boğulma vakalarına karşı öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla okul ziyareti gerçekleştirdi.

Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen program kapsamında Atatürk Ortaokulu ziyaret edilirken, 80 öğrenciye bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerde öğrencilere boğulma olaylarının fizyolojik süreci, uyarıcı ve önleyici tedbirler, hayati durumlarda yapılması gerekenler, rip akıntısı tehlikesi ve yüzmek için tercih edilmesi gereken güvenli alanlar anlatıldı. Ayrıca can yeleği ve can simidi gibi teknik ekipmanların kullanımı hakkında da bilgi verildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, özellikle yaz döneminde çocukların ve gençlerin su güvenliği konusunda bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öğrencilere Su Güvenliği Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakarya’da karısını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti Sakarya'da karısını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti
Özel’den mutlak butlan kararı sonrası ’baskın seçim’ çıkışı: En kısa sürede yapsınlar, bekliyoruz Özel'den mutlak butlan kararı sonrası 'baskın seçim' çıkışı: En kısa sürede yapsınlar, bekliyoruz
Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı
Kılıçdaroğlu’nun planını en yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı Kılıçdaroğlu'nun planını en yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı
İmamoğlu’ndan ’mutlak butlan’ kararı hakkında ilk açıklama İmamoğlu'ndan 'mutlak butlan' kararı hakkında ilk açıklama
Beştepe’den ’mutlak butlan’ kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü

19:05
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün’e provokasyon
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün'e provokasyon
18:17
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu’nu aradım, telefonu kapalıydı
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı
17:44
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin Rakam bile verdiler
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin! Rakam bile verdiler
17:26
Fenerbahçe’den Final Four’a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
Fenerbahçe'den Final Four'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
16:40
Ahmet Akın’a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz
Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 19:10:12. #7.12#
SON DAKİKA: Öğrencilere Su Güvenliği Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.