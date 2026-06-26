Öğrencilerin Karne Sevinci Tekirdağ\'da Kutlandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Süleymanpaşa ilçesindeki 13 Kasım İlkokulu'nda düzenlenen okuma yarışması ve karne dağıtım etkinliğinde öğrenciler hem yıl sonu heyecanı yaşadı hem de çeşitli etkinliklerle keyifli anlar geçirdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce 13 Kasım İlkokulu'nda gerçekleştirilen programda öğrenciler tarafından çeşitli şiirler okunurken, okulda eğitim öğretim yılı boyunca gerçekleştirilen faaliyetler slayt gösterisi eşliğinde katılımcılara sunuldu.

Programın sonunda Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı öğrencilerle bir araya gelerek karnelerini dağıttı. Öğrencilere çeşitli hediyeler de takdim eden Turanlı, çocukların karne sevincine ortak oldu. Etkinlik, öğrenciler ve davetlilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - TEKİRDAĞ