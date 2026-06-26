Bozova'da İşkenceyle Öldürülen Çocuk Davası - Son Dakika
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Bozova'da İşkenceyle Öldürülen Çocuk Davası

26.06.2026 15:42
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15 yaşındaki Muhammed Kendirci, kalfa Habip Aksoy'un işkencesiyle hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde geçtiğimiz yıl sanayi sitesinde meydana gelen ve tüm Türkiye'yi dehşete düşüren cinayetin yargı sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin ölümüyle sonuçlanan akılalmaz olayın iddianamesi Şanlıurfa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

ÇIRAĞININ MAKATINA KOMPRESÖR TUTMUŞTU

Bozova'daki bir sanayi sitesinde 14 Kasım 2025'te, atölyede kalfa olarak görev yapan Habip Aksoy, çırak Muhammed Kendirci'nin önce ellerini bağlayarak hareket kabiliyetini kısıtladı. Ardından çocuğun pantolonunu zorla çıkararak makat bölgesine yüksek basınçlı hava kompresörü tuttu. İç organlarında ağır hasar oluşan ve acı içinde yere yığılan talihsiz çocuk, sevk edildiği Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım servisinde 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.

TEPKİLER ÜZERİNE YENİDEN TUTUKLANDI

Olayın ardından ilk etapta adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli kalfa Habip Aksoy, kamuoyunda ve sosyal medyada yükselen büyük tepkilerin ardından savcılığın itirazı üzerine yeniden takibe alınmıştı. Gaziantep'e kaçma hazırlığındayken polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan Aksoy, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR KAN DONDURDU

Şanlıurfa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameye göre, feci olayın teknik detayları netleşti. Olayda kullanılan kompresörün 12 bar gibi çok yüksek bir basınç gücüne sahip olduğu, bu cihazın yakın mesafeden uygulanması halinde kıyafet üzerinden dahi insan vücuduna ölümcül zararlar verebileceği vurgulandı. İddianamede, sanık ile maktul çocuk arasında geçmişe dayalı bir husumet bulunmadığı belirtildi. Ancak sanık Aksoy'un mesleği gereği bu cihazların ölümcül risklerini bilebilecek deneyimde olduğuna dikkat çekilerek, eylemin 'Çocuğa karşı olası kastla öldürme' suçunu oluşturduğu kanaatine varıldı ve sanık hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

DURUŞMANIN BAŞKA İLE ALINMASI İSTENDİ

Davanın duruşma hazırlık tutanağını tamamlayan Şanlıurfa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, dikkat çeken bir karara imza attı. Olayın kent genelinde protestolara ve yürüyüşlere neden olduğunu hatırlatan mahkeme heyeti, yargılamanın tam bir huzur ve güvenlik ortamında yürütülebilmesi için davanın Şanlıurfa dışındaki başka bir ile nakledilmesini talep etti. Adalet Bakanlığı'na gönderilen nakil talebinin reddedilmesi durumunda, davanın ilk duruşmasının 23 Eylül 2026 tarihinde Şanlıurfa'da görüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Saldırı, Cinayet, Mahkeme, Bozova, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bozova'da İşkenceyle Öldürülen Çocuk Davası - Son Dakika

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