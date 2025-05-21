Pendik'te öğrencisini döven öğretmen hakkında adli kontrol kararı
İSTANBUL - Pendik'te bir öğrencisini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Pendik'te Ergenekon Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenin tahtaya kaldırdığı öğrencisine şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine hakkında 'basit yaralama' suçundan soruşturma başlatılan öğretmen Z.D.A, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan öğretmen hakkında, 45 gün boyunca her Cumartesi günü en yakın kolluk birimine giderek imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Öğrencisini Darp Eden Öğretmene Adli Kontrol - Son Dakika
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