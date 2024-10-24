Öğrenciye Çarpan Öğretmen Üçüncü Kez Mahkemede - Son Dakika
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Öğrenciye Çarpan Öğretmen Üçüncü Kez Mahkemede

Öğrenciye Çarpan Öğretmen Üçüncü Kez Mahkemede

Ordu'da, 7 yaşındaki öğrenci Miray Arslan'a çarpan öğretmen Banu Kaya'nın duruşması devam ediyor.

24.10.2024 16:26
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Ordu'da, 'uyum haftası' kapsamında okuluna giden birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a (7), kullandığı cip ile çarparak hayatını kaybetmesine yol açan okulun beden eğitimi ve spor öğretmeni, 3'üncü kez hakim karşısına çıktı.

Altınordu ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlk ve Ortaokulu'nda 2 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen olaya ilişkin, okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Banu Kaya'nın yargılamasına devam edildi. İlk duruşması 24 Eylül 2024, ikinci duruşması ise 10 Ekim tarihinde görülen duruşmanın 3'üncüsünde öğretmen Banu Kaya, sanık sıfatı ile katıldığı duruşmaya, tutuklu bulunduğu Efirli E Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, müşteki sıfatıyla anne Eda ve baba Yakup Arslan ile Miray'ın ailesi, taraf ve sanık avukatları hazır bulundu.

Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada söz verilen sanık Banu Kaya, önceki beyanlarını yineleyerek, "Çok üzgünüm. İki evladım var, sınavlara hazırlanıyorlar. Çocuklarım ve öğrencilerimin bana ihtiyacı var. Hepsi beni beklemektedir. Benim idari ve resmi hiçbir trafik cezam yoktur" dedi.

Anne Eda Arslan ise önceki beyanlarına ekleyecekleri bir şeyin olmadığını dile getirdi. Baba Yakup Arslan, sanığın beyanı sırasında güldüğünü iddia ederek, "Samimiyetten bahsediyor. Benim çocuğum nerede? Evde çocuklarının beklediğini söylüyor. Sonuçta ben babayım. Çocuğum nerede?" diye konuştu.

Bunun üzerine yeniden söz verilen sanık Banu Kaya, "Takdir mahkemenindir, samimiyetsiz özür dilediğim yönündeki suçlamaları kabul etmiyorum. Öğrencilerimle diyaloglarım bilinir. Olay nedeniyle çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Altınordu ilçesi Gazi İlk ve Ortaokulu'nda 2 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen olayda, uyum haftası kapsamında ilk kez okula giden birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a (7), okul bahçesindeki demir kapının önünde, okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Banu Kaya 52 BK 790 plakalı Mercedes GLB 200 marka cipi ile çocuğu fark edemeyerek çarpmış, cipin altına kalarak ağır yaralanan Miray Arslan, kaldırıldığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Sanık ilk duruşmasında aracındaki sensörlerin hiçbir şekilde çalışmadığını iddia etmiş, ikinci duruşmada savcılık tarafından sunulan mütalaasında ise asli kusurlu olarak bulunmuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Öğrenciye Çarpan Öğretmen Üçüncü Kez Mahkemede - Son Dakika

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