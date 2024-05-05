Öğretmen Evi'nde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Öğretmen Evi'nde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Konyaaltı ilçesinde bulunan Öğretmen Evi'nin mutfak kısmında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda mutfak bölümünde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın kontrol altına alınırken, yangından etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

05.05.2024 22:09
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Öğretmen Evi'nin mutfak bölümünde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

ANTALYA - Konyaaltı ilçesinde bulunan Öğretmen Evi'nin mutfak kısmında kabloların bir anda alev alması sonucu yangın çıktı. Yangında 1 kişi dumandan etkilenirken, mutfak kısmında büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangın, 10.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan Konyaaltı Öğretmenevi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Öğretmen Evi'nin mutfak kısmının tavanında bulunan elektrik kabloları bir anda alev aldı. Kabloların alev alması üzerine yangın kısa süre içerisinde mutfak bölümüne sıçradı. Alevlerin artması üzerine mutfakta görevli personel panikle kendilerini bina dışarısına atarken, görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın esnasında mutfak bölümünde bulunan ve dumandan etkilenen Ahmet Y. arkadaşları tarafından dışarı çıkartılırken olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın ile ilgili itfaiye ve polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Öğretmen Evi'nde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Öğretmen Evi'nde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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