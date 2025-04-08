Öğretmen Kardeşi Tarafından Bıçaklandı - Son Dakika
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Öğretmen Kardeşi Tarafından Bıçaklandı

Alkollü iki kardeş arasında çıkan tartışmada, biyoloji öğretmeni öldürüldü. Şüpheli tutuklandı.

08.04.2025 17:04
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Öğretmen ağabeyini öldürdü, "Kendimde değildim" savunması yaptı

ADANA - Adana'da biyoloji öğretmeni, evinde kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren şüpheli tutuklanırken "Kendimde değildim" dediği öğrenildi.

Olay, bir hafta önce Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.A.(31), ağabeyi M.A.'nınevine gitti. Burada iki kardeş ortak poşet imalat fabrikası açmak için anlaştı. A.A., küçük kardeşleri D.A.'nın da girecekleri işe ortak olmasını istedi. Ancak ağabey, küçük kardeşi ile küs olduğu için bu teklifi kabul etmedi. Alkollü oldukları öne sürülen iki kardeş arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada ağabey kardeşini dövdü. Bu sırada A.A. eline geçirdiği bıçakla ağabeyini göğsünden 3 kere bıçakladı. Apartman sakinleri çıkan sesleri duyması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, kavgada dayak yiyerek yaralanan kardeşi Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

"Kafama şişeyle vurdu, kendimde değildim"

Hastanede tedavi sonrası Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına aldı. Olayda kullanılan bıçak ise apartmanın bahçesinde bulundu. Yapılan incelemelerde cinayeti A.A.'nın işlediği tespit edildi.

Emniyetteki ifadesinde A.A.'nın, "Kafama şişeyle vurdu, geri kalan hiç bir şeyi hatırlamıyorum. Kendimde değildim" dediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, hayatını kaybeden ağabeyin biyoloji öğretmeni olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Öğretmen Kardeşi Tarafından Bıçaklandı - Son Dakika

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