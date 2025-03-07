Öğretmen Tanju Oğuz'un Cenazesi Adli Tıp'a Gönderildi

Ölü bulunan öğretmenin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

YOZGAT - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan ve bir gölette ölü bulunan öğretmenin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yozgat'ta 4 Mart Salı günü saat 23.00 sularından itibaren kendisinden haber alınamayan ve Akdağmadeni Akçakışla Göleti yanında aracı bulunan Tanju Oğuz'u arama çalışmaları sonuç verdi. Arama çalışmalarının 3. gününde Akçakışla Göleti'nde ölü olarak bulunan öğretmenin cenazesi, Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğretmen Tanju Oğuz'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 gün süren çalışma sonucu ölü bulunan öğretmenin evli ve boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.