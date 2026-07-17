Oğuzhan Uğur Gözaltında: Yurt Dışından Döviz Girişi - Son Dakika
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Oğuzhan Uğur Gözaltında: Yurt Dışından Döviz Girişi

17.07.2026 11:51
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Ahbap Derneği soruşturmasında Oğuzhan Uğur'un banka hesaplarına yurt dışından yüklü döviz girişi oldu.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un, depremin yaşandığı süreçte banka hesaplarına yurt dışından yüklü miktarda döviz girişi olduğu ve o nedenle MASAK'a takıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Uğur da dahil 7 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında mali denetçiler, AHBAP çalışanları, kripto işi yapan bir kişinin de olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan ve Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Oğuzhan Uğur ve beraberindeki 7 şüphelinin polisteki işlemleri devam ederken, soruşturmaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un, 2023'teki Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin sonrasındaki süreçte çağrılar üzerine banka hesaplarına yurt dışından gelen yüklü miktarda döviz girişi olduğu ortaya çıktı. Özel bir bankadaki hesap hareketlerindeki olağandışı hareketlilik, söz konusu banka yetkililerince Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bildirildi. Buna göre MASAK, hesap hareketliliğini mercek altına alarak inceleme başlattı. Uğur'un yurt dışından banka hesabına, çoğunluğunun yurt dışındaki gurbetçi vatandaşların oluşturduğu tahmin edilen yüklü miktardaki dövizin ise nereye aktarıldığı ise henüz bilinmiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Oğuzhan Uğur Gözaltında: Yurt Dışından Döviz Girişi - Son Dakika

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