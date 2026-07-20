Oğuzhan Uğur'un İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Oğuzhan Uğur'un İfadesi Ortaya Çıktı

20.07.2026 20:37
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Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Oğuzhan Uğur'un ifadesi.

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Oğuzhan Uğur'un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

"Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları ile tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Oğuzhan Uğur'un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Uğur ifadesinde, "2023 deprem döneminde yurtdışından bağış yapmak isteyenleri özellikle AFAD'a yönlendiriyorduk. Zira gönderilecek paraların yasa dışı vb. olabileceği ihtimalini gözetiyorduk. Kendi şirketlerimiz veya şahsi hesaplarımız üzerinden herhangi bir bağış toplamadık. Bunun yasal olmadığını biliyorduk" ifadelerini kullandı.

"Haluk Levent ile yakın bir çalışma içerisinde bulunmadım"

Kahramanmaraş depremleri sonrası Hatay'a gittiğini anlatan Uğur, "Depremin yaşandığı günden hemen sonra Hatay'a gitmişsem de Haluk Levent ile yakın bir çalışma içerisinde bulunmadım. Kendisinin mali açıdan ne gibi tasarruflarda bulunduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla derneğe yapılan bağışların amacı dışında kullanılıp kullanılmadığına ilişkin herhangi bir şüphe duymadım" ifadelerini kullandı.

"Ben Haluk Levent ile iletişimimi kestim"

Yaşadığı bazı durumlar sonrası Haluk Levent ile iletişimini kestiğini söyleyen Uğur, "Gazeteci arkadaşım Cansu Şimşek beni aradı. Kendisi Haluk Levent ile ilgili çeşitli şüpheleri bulunduğunu, süreçten rahatsız olduğunu ve konunun üzerine gidebilmek için belge aradığını söyledi. O dönemde Haluk Levent açıkçası yardımsever ve bir nevi 'kahraman' olarak görülen bir insandı. Herhangi bir belge olmaksızın konunun üzerine gitmek mümkün değildi. Ben de kendisine bir süredir Haluk Levent ile görüşmediğimi söyledim ve açıkçası beklemeye başladık. Benim için esas kırılma noktası, gazeteci arkadaşımdan duyduğum hususlarla ilgiliydi. Haluk Levent hakkında çeşitli dedikodular duymaktaydım. Ancak benzer bir durumu bizzat kendim yaşayınca kendisiyle iletişimimi kestim. Bu, Haluk Levent ile aramızdaki kişisel bir konuydu" dedi.

Bilirkişi raporu soruldu

45 milyon liralık ödemeler hakkında konuşan Uğur, "Babala TV şirketine, Gain Medya Anonim Şirketi tarafından çeşitli parçalar halinde toplam 45 milyon TL tutarındaki ödemeler, 'PİNÇ' ve 'Mevzular Açık Mikrofon' isimli programların hakedişlerine ilişkindir" ifadelerini kullandı.

"Çekmeköy'deki taşınmazı üzerimize alamadığımız için Babala TV adına aldık"

Emin Altuğ Özkan'a yapılan 25 milyon liralık ödeme hakkında konuşan Uğur, "Biz Gain Medya ile yaptığımız anlaşma kapsamında yaklaşık 13 milyon TL tutarında peşin ödeme aldık. Devamında, kalan kısmı karşılamak amacıyla kredi çektik ve Çekmeköy Ömerli'deki taşınmazı şahıslarımız adına alamadığımız için Babala TV adına satın alabildik. Yeterli hesap bakiyesi olmadığı yönündeki bilirkişi tespiti doğru değildir" dedi.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğine sevk edilen Oğuzhan Uğur'un hakimlikte işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Oğuzhan Uğur, Haluk Levent, 3. Sayfa, Ünlüler, Deprem, Ahbap, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oğuzhan Uğur'un İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika

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