Okan Karacan akıl hastanesinde yattığını itiraf etti

Oyuncu ve sunucu Okan Karacan, YouTube'da konuk olduğu bir programda hayatının en zorlu dönemlerinden birini ilk kez anlattı. Geçmişte yaşadığı psikolojik sıkıntıları ve bu sürecin onu nasıl etkilediğini samimi bir dille paylaşan Karacan, mide küçültme ameliyatı sonrası yaşadığı değişimin kariyerine ve hayatına olan etkilerini gözler önüne serdi.

"FİZİKSEL DEĞİŞİM KARİYERİMİ ETKİLEDİ"

Karacan, ameliyat sonrası hızla kilo verdiğini, ancak bu sürecin beklediği gibi olumlu sonuçlar doğurmadığını belirtti. Kilo verdikten sonra iş bulmakta zorlandığını ifade eden Karacan, "Zayıfladıktan sonra iş bulamaz oldum" sözleriyle dikkat çekti. Hayatında aynı dönemde birçok ani değişiklik yaşadığını söyleyen ünlü oyuncu, "Ayrılmak istemedim, ayrıldım; zayıfladım, evimi taşımak zorunda kaldım, işimi değiştirdim. İster istemez bu süreci yönetemedim" dedi.

52 GÜN RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNDE TEDAVİ GÖRDÜ

Zorlu sürecin ardından profesyonel destek almaya karar veren Karacan, bir doktor tavsiyesiyle 52 gün boyunca Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğünü açıkladı. Bu süreçte günlük 6 bin TL harcadığını belirten Karacan, tüm masrafları kendisinin karşıladığını söyledi. Hastanede tanıştığı kişilerle hâlâ görüştüğünü dile getirerek, o dönemin kendisi için ne denli etkileyici ve öğretici olduğunu vurguladı.