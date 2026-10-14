Oksijen tüpü alev alan 64 yaşındaki adam Bursa İnegöl\'de yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oksijen tüpünün bir anda alev alması sonucu 64 yaşındaki adam yaralandı. Elinde ve yüzünde ikinci derece yanıklar oluşan adam, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Bozdağ Sokak'taki bir dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, nefes darlığı nedeniyle oksijen tüpünden oksijen soluyan S.A. (64), tüpün bir anda alev alması sonucu elinden ve yüzünden yaralandı.

Evde çıkan küçük çaplı yangın, aile bireyleri tarafından söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ elinde ve yüzünde ikinci derece yanıklar oluşan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede ilk müdahalesi yapılan S.A., ardından yanık ünitesine yatırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.