Okul Çevrelerinde Kapsamlı Denetim - Son Dakika
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Okul Çevrelerinde Kapsamlı Denetim

Okul Çevrelerinde Kapsamlı Denetim

Bandırma'da emniyet, okul çevrelerinde 982 yer kontrol edip, öğrencilere güvenlik eğitimi verdi.

04.12.2024 16:46
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Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevreleri ve servis araçlarında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, 982 umuma açık yer kontrol edilirken, bin 832 kişi sorgulandı. 175 okul servis aracı trafik yönünden incelendi, bir servis aracına bin 506 TL ceza kesildi. Hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen 3 kişi yakalandı. Ayrıca, emniyet ekipleri 7 okulu ziyaret ederek, toplamda bin 43 öğrenciye "Kişisel Güvenlik, Suçtan Korunma Yöntemleri, Akran Zorbalığı ve Siber Güvenlik" konularında eğitim verdi. Emniyet yetkilileri, öğrencilerin güvenliği ve okul çevrelerinde huzurun sağlanması amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız süreceğini ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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