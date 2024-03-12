Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde okul çıkışı parkta buluşan 14 yaşındaki iki ortaokul öğrencisi birbirini bıçakladı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.
Olay, Hızırtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha öncesinde anlaşmazlık olduğu öğrenilen F.B. (14) ve A.S. (14) okul çıkışında okula yakın bir parkta buluşarak kavgaya tutuştu. Kavga esnasında her iki öğrenci de bıçak darbeleri ile yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Okul çıkışında kavga: İki öğrenci birbirini bıçakladı - Son Dakika
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