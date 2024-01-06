Okul müdürünün heimlich manevrası öğrencinin hayatını kurtardı...O anlar kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te soluk borusuna yemek kaçan öğrenci, okul müdürünün yaptığı heimlich manevrasıyla hayata tutundu. O anlar ise okulun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Münifpaşa Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okulda öğrenim gören 5. sınıf öğrencisi Muhammed Fatih İsmail, teneffüs sırasında yemek yerken ağzındaki lokma soluk borusuna kaçtı. Olay sonrası çırpınmaya çalışan öğrenci, diğer öğrenci ve öğretmenler tarafından fark edildi.

Okul müdürünün heimlich manevrası kamerada

Daha sonrasında ise Muhammed Fatih İsmail'e okul müdürü Cengiz Temiz heimlich manevrası uygulamaya başladı. Okul müdürü Temiz'in manevrası sonrası İsmail'in soluk borusunu tıkayan yemek çıktı. Olay sonrası ölümden dönen öğrenci ile birlikte herkes de rahat bir nefes aldı. O anlar ise okuldaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.