3.Sayfa

Erzincan Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği personeli ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ile müşterek taşımalı eğitim kapsamında güvenli sürücülük farkındalığı oluşturulması amacıyla okul servis şoförlerine eğitim düzenlendi.

Faaliyet kapsamında okul servis taşımacılığı yapan okul servis şoförlerine yönelik olarak "Okul Servis Yönetmeliği" doğrultusunda bilgilendirmeler yapıldı. - ERZİNCAN