Okul servisinin çarptığı öğretmen ağır yaralandı - Son Dakika
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Okul servisinin çarptığı öğretmen ağır yaralandı

Okul servisinin çarptığı öğretmen ağır yaralandı

Erzurum'da okul servisi yaya halindeki öğretmene çarptı. Genç öğretmen kazada ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından Araştırma Hastanesine kaldırılan genç öğretmenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

29.03.2024 21:57  Güncelleme: 21:58
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Okul servisinin çarptığı öğretmen ağır yaralandı

ERZURUM - Erzurum'da okul servisi yaya halindeki öğretmene çarptı. Genç öğretmen kazada ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet bulvarında seyir halinde olan okul servisi, iftar saatinde evine gitmek için karşıdan karşıya geçmek isteyen Din Kültürü Öğretmeni Yusuf Z.'ye çarptı. Olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından Araştırma Hastanesine kaldırılan genç öğretmenin olay yerinde parmaklarının koptuğu öğrenildi. Öğretmenin kaza yaptığı yerde ders notlarının yola savrulduğu görüldü.

Hastanede müdahale altına alınan genç öğretmenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Erzurum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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