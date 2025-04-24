Okulda Bıçaklı Saldırı: Öğretmen Hastanelik Oldu

Okuldan atılan öğrenci okula gelip nöbetçi öğretmene saldırarak hastanelik etti

SAMSUN - Samsun'da daha önce aynı okulda öğrenciyi bıçaklayan ve okuldan atılan öğrenci, yanında arkadaşı ile üzerlerinde bıçakla okula gidip nöbetçi öğretmene saldırarak hastanelik etti. Kanlar içinde kalan öğretmen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Atatürk Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nin koridorunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aynı okulda öğrenciyi bıçakladığı ve okuldan atıldığı öğrenilen M.C., yanına arkadaşı A.E.K.'yi de alarak atıldığı okula gitti. Üzerlerinde bıçak bulunan 2 kişi önce okulun tuvaletinde saklandı. Öğrenciler nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert'etuvalette yabancı 2 kişinin saklandığını söyledi. Öğretmen Umut Deniz Mert, okulun koridorunda karşılaştığı şahısları öğrencilere zarar vermemeleri için okulun dışına çıkmaları konusunda uyardı. Öğretmene saldıran M.C. ve A.E.K., okulun bahçesine kaçtı. Burada da bıçak çektikleri ileri sürülen saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğretmen Umut Mert Deniz, tedavi altına alındı. Yaralı öğretmen, saldırganları öğrencilere zarar vermemeleri için okuldan dışarı çıkarmak isterken kendisine saldırdıklarını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.