Mardin'in Kızıltepe ilçesinde okulda oyun oynarken dili boğazına kaçan öğrenci, müdür yardımcısının müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 17 Nisan'da Kızıltepe ilçesindeki Fırat İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. Teneffüs sırasında arkadaşlarıyla oyun oynayan 4. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Şahin H., aniden yere yığıldı. Dili boğazına kaçan ve baygınlık geçiren öğrenciyi gören öğretmenler, durumu ilk yardım eğitimi olan Müdür Yardımcısı Hüseyin Kılınç'a bildirdi.
Olay yerine gelen Kılınç, öğrencinin boğazına kaçan dilini eliyle çıkararak nefes almasını sağladı. Müdahalenin ardından okula çağrılan ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaşananlar okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Okulda Boğulma Tehlikesi: Öğrenci Kurtarıldı - Son Dakika
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