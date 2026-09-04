Okulda oğlunu kaybeden baba Yeşil, dava öncesi en ağır cezayı istedi - Son Dakika
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Okulda oğlunu kaybeden baba Yeşil, dava öncesi en ağır cezayı istedi

Okulda oğlunu kaybeden baba Yeşil, dava öncesi en ağır cezayı istedi
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Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıda 11 yaşındaki oğlu Adnan Göktürk Yeşil'i kaybeden baba Abdullah Cevdet Yeşil, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşma öncesi adalet çağrısı yaptı. Yeşil, sorumluluğu bulunan herkesin en ağır cezayı almasını istediklerini ve dava sürecini sonuna kadar takip edeceklerini söyledi.

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıda 11 yaşındaki oğlu Adnan Göktürk Yeşil'i kaybeden Abdullah Cevdet Yeşil, "Sorumluların en ağır cezayı almasını istiyoruz" diyerek adalet çağrısında bulundu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden olan Abdullah Cevdet Yeşil'in oğlu Adnan Göktürk Yeşil, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın ilk duruşması öncesinde açıklama yapan acılı baba Yeşil, dava sürecinin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, "Yüce Türk adaletine ve devletimize güvenimiz sonsuzdur. Sorumluluğu bulunan herkesin en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Yüce Türk adaletine ve devletimize güvenimiz sonsuzdur diye acılı baba Abdullah Cevdet Yeşil, "Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yavrularımızın ve ayla öğretmenimizin ilk duruşması gerçekleştirilecek. Biz de duruşmada ve mahkeme sonunda orada olacağız. Bu olayda sorumluluğu bulunan anne, baba ve diğer yetkililerin en ağır cezaları almasını istiyoruz. Yüce Türk adaletine ve devletimize güvenimiz sonsuzdur. Tüm ailelerimizin ve milletimizin bu süreçte yanımızda olmasını, bizlere destek vermesini bekliyoruz. Bu olayda ihmali ve sorumluluğu bulunan herkesin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Abdullah Cevdet, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Okulda oğlunu kaybeden baba Yeşil, dava öncesi en ağır cezayı istedi - Son Dakika

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