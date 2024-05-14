Okulda öğretmeni vuranı kadın: 'Zarar verme niyetim yoktu, olay kazara oldu' - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Okulda öğretmeni vuranı kadın: 'Zarar verme niyetim yoktu, olay kazara oldu'

Geniş Video İzle

Kayseri'de bir okulda sınıf öğretmenini silahla vurarak yaralayan kadın, hakim karşısına çıktı. Sanık, müştekinin kendisine şiddet uyguladığını ve kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

14.05.2024 21:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okulda öğretmeni vuranı kadın: "Zarar verme niyetim yoktu, olay kazara oldu"

KAYSERİ - Kayseri'de sınıf öğretmeni olarak görev yapan öğretmeni çalıştığı okulda silahla vurarak yaralayan kadın hakim karşısına çıktı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık olan 4 çocuk annesi Ş.A. (31), kucağında bebeğiyle katıldı. Müşteki K.Ç.K. duruşmada hazır bulunmazken, taraf avukatları da duruşmada yer aldı. Hakkında "öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan sanık savunmasında, müştekinin kendisinin kızının öğretmeni olduğunu ve 2,5 yıldır birlikte olduklarını ifade etti. Sanık Ş.A., müştekinin kendisine önceleri "Eşini boşa, evlenelim" dediğini iddia ederek, hamile olduğunu öğrendikten sonra bebeği aldırmamasını istediğini ancak bebeğin doğumundan sonra tavırlarının değiştiğini belirtti. Ayrıca, müştekinin kendisini tehdit ettiğini, hakaretlerde bulunduğunu ve şiddet uyguladığını söyledi. Sanık, olay günü müştekinin görev yaptığı okula gittiğini ve müdür yardımcısının odasında kendisini darbetmeye kalkınca silahı kendisine doğrultmak isterken kaza ile ateş aldığını söyledi. Mağdur avukatı ise müvekkilinin sanıktan şikayetçi olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki bir okulda 5 Şubat 2024 gerçekleşmişti. Yaralanan öğretmen hastaneye kaldırılırken, saldırgan kadın ise olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Okulda öğretmeni vuranı kadın: \'Zarar verme niyetim yoktu, olay kazara oldu\'
Kaynak: İHA

Hakim, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Okulda öğretmeni vuranı kadın: 'Zarar verme niyetim yoktu, olay kazara oldu' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:45 İstanbul’da taksici meslektaşını vurarak öldürdü İstanbul'da taksici meslektaşını vurarak öldürdü
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 17:39:13. #1.13#
SON DAKİKA: Okulda öğretmeni vuranı kadın: 'Zarar verme niyetim yoktu, olay kazara oldu' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement