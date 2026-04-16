Okullarda Güvenlik Tedbirleri Toplantısı

16.04.2026 18:01
Manisa'da vali başkanlığında okullardaki güvenlik tedbirleri ve şiddet önleme stratejileri görüşüldü.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda okullarda alınması gereken güvenlik tedbirleri görüşüldü.

Okullarda yaşanan şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla Manisa'da Vali Vahdettin Özkan başkanlığında kapsamlı bir güvenlik ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, vali yardımcıları ve kaymakamların katıldığı toplantıda okullar ve çevresindeki mevcut güvenlik tedbirleri tüm yönleriyle ele alınarak riskli alanların yeniden değerlendirilmesi ve önleyici uygulamaların daha etkin hale getirilmesi kararlaştırıldı.

Öğrencilerin yalnızca akademik değil, sosyal ve psikolojik gelişimlerinin de yakından takip edilmesinin önemine dikkat çekilen toplantıda okul idareleri, öğretmenler ve rehberlik servislerinin riskli durumları erken aşamada tespit ederek önlem alması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda güvenlik boyutuna ilişkin alınan kararlar kapsamında; okul çevrelerinde jandarma ve emniyet ekiplerinin görünürlüğünün artırılarak sürekli görev yapması, dijital suçlarla mücadelede sanal devriye ve müdahale kapasitesinin yükseltilmesi, giriş-çıkış saatlerinde denetimlerin sıkılaştırılması ve şüpheli durumlara anında müdahale edilmesi yönünde talimatlar verildi.

Şiddet olaylarının önlenmesine yönelik ilave tedbirler çerçevesinde ise okullardaki kamera sistemlerinin eksik noktalarının tamamlanması, kontrollü erişim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve öğrencilere yönelik akran zorbalığı ile duygu yönetimi gibi eğitimlerin artırılması görüşüldü. Ayrıca uyuşturucu ve dijital bağımlılıkla mücadele çalışmalarının hızlandırılması, ailelerin sürece aktif katılımının sağlanması, risk grubundaki öğrenciler için psikolojik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ile okul yönetimleri ve kolluk birimleri arasında hızlı iletişim ve erken uyarı sistemlerinin etkinleştirilmesi üzerinde duruldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Manisa, Son Dakika

Advertisement
