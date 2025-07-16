Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde devriye görevi yürüten polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik sorgusunda şahsın, kasten öldürme suçundan hakkında 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

14 Temmuz günü Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerinin uygulama yaptığı noktada durdurulan O.E. (35) isimli şahsın yapılan sorgusunda, kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - İZMİR