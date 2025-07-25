Ölen 60, öldüren 15 yaşında! İstanbul'un en kalabalık metrobüs durağında kan donduran olay - Son Dakika
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Ölen 60, öldüren 15 yaşında! İstanbul'un en kalabalık metrobüs durağında kan donduran olay

Ölen 60, öldüren 15 yaşında! İstanbul\'un en kalabalık metrobüs durağında kan donduran olay
25.07.2025 09:40
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Mecidiyeköy metrobüs durağında 15 yaşındaki lise öğrencisinin ittiği 60 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Sezgin Gürsoy, başını beton zemine çarptı. Yoğun bakımda 3 ay süren tedaviye rağmen hayatını kaybeden Gürsoy'un ölümünün ardından genç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un en yoğun noktalarından biri olan Mecidiyeköy metrobüs durağı, ölümle sonuçlanan bir şiddet olayına sahne oldu. Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in özel haberine göre, 60 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Sezgin Gürsoy, metrobüse binmek için beklerken bir lise öğrencisi tarafından itildi. Dengesini kaybederek başını beton zemine çarpan Gürsoy, 3 ay süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

HER ŞEY BİR "ÇARPMA" İLE BAŞLADI

İddiaya göre Gürsoy, durakta bekleyen lise öğrencisi ve babasına istemeden çarptı. Bu duruma sinirlenen 15 yaşındaki genç, Gürsoy'u itti. Ağır yaralanan Gürsoy ambulansla hastaneye kaldırıldı ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakımda tedavi gören Gürsoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölen 60, öldüren 15 yaşında! İstanbul'un en kalabalık metrobüs durağında kan donduran olay

"KASTEN YAPTIĞINI DÜŞÜNDÜM"

Gürsoy'un vefatının ardından 15 yaşındaki lise öğrencisi gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde, "Önce bana sonra babama çarptı. Kasten yaptığını düşündüm, sadece hafifçe ittirdim. Babamın tanık olarak dinlenmesini istiyorum" dedi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Genç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Babasının ise tanık sıfatıyla ifadesine başvurulacağı belirtildi. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.

Mecidiyeköy, İstanbul, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ölen 60, öldüren 15 yaşında! İstanbul'un en kalabalık metrobüs durağında kan donduran olay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Son Mohikan:
    Hayatı Öğrenmek için Kendi Kendini Yetiştirmek, Attığın Atacağın Adımın Nereye Gideceğini Bilmek Gerekiyor Aksine Hayat Seni Çok Pahalı Yetiştirir. Her iki Tatafada Yazık. 15 0 Yanıtla
  • 646464ak:
    bu biccceee 20 yil.verin 12 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Engelli bir insan her halinden belli olur, zaten...Bu durumu fark edemiyorsan çek cezanı diyecemde sana ceza vereceklerinide sanmıyorum...Yok yaşı küçük,yok reşit değil,yok bilmem ne?diyerek...Birkaç ay yatırıp serbest bırakırlar...Bi açıdan bakınca sanada yazık gerçekten suç potansiyeli olan birimisin yoksa bir anlık hatamı bilinmiyor... 0 0 Yanıtla
  • Alina02:
    inşallah 45 yıl yer 0 0 Yanıtla
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