Oltu\'da Sel Felaketi: Bir Araç Suyun İçinde Sürüklendi

Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak yağış sele dönüştü, bir otomobil sel sularına kapıldı. Sürücü araçtan atlayarak kurtulurken, otomobille birlikte sürüklenen eşi halat yardımıyla kurtarıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında yaşandı. Artvin'in Yusufeli'nden Erzurum'un Oltu ilçesi istikametine gitmekte olan Ali Osman A. (67) idaresindeki 34 BS 8561 plakalı otomobil, Oltu'ya yaklaşık 24 kilometre kala sel sularına kapıldı. Sürücü Osman A., son anda araçtan atlayarak kurtulmayı başardı. Ancak eşi Hatice A. (62), otomobille birlikte yaklaşık 150 metre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, Oltu İtfaiyesi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla, sel sularının ortasında kalan Hatice A.'ya halat yardımıyla ulaşıldı ve sedyeyle kurtarılarak ambulansa alındı. Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İlk müdahaleleri burada yapıldı.

Yoğun yağış nedeniyle Oltu-Artvin yolu ulaşıma kapandı. Oltu Karayolları ve Oltu Belediyesi'ne bağlı 5 iş makinesiyle yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor. - ERZURUM