Ölü Kedilere İlişkin Veteriner Hekim Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ölü Kedilere İlişkin Veteriner Hekim Tutuklandı

Ölü Kedilere İlişkin Veteriner Hekim Tutuklandı
28.05.2026 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Buca'da 33 ölü kedinin bulunduğu olayda veteriner H.E. tekrar gözaltına alındı ve tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde 33 kedinin çöp konteynerinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce adli kontrolle serbest bırakılan veteriner hekim H.E., başsavcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz hafta perşembe günü saat 10.00 sıralarında Buca ilçesi Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çöp konteynerinin içindeki poşetlerde ölü kediler olduğunu fark eden çevre esnafından İlhan Güngör, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden emniyet güçleri, poşetlerde bazıları yavru olmak üzere toplam 33 ölü kedi bulunduğunu tespit etti. Yaşanan vahşetin ardından kedilerin kesin ölüm nedenini ve çöpe kim ya da kimlerce atıldığını belirlemek için polis ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayla bağlantısı olduğu belirlenen veteriner hekim H.E., İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.E., 'çevreyi kasten kirletmek' ve 'bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Başsavcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltı

Şüpheli H.E.'nin nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Yapılan incelemede İzmir 55. Asliye Ceza Mahkemesi itirazı haklı bularak kabul etti. Alınan yeni karar doğrultusunda veteriner hekim H.E., polis ekiplerince yakalanarak tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen veteriner hekim, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ölü Kedilere İlişkin Veteriner Hekim Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbanlık tosun berbere daldı Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır Kurbanlık tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
Rusya’da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
Özgür Özel’in de adı geçiyordu Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu Özgür Özel'in de adı geçiyordu! Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
Günlerdir entübeydi Kadir İnanır’dan haber var Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var
Kılıçdaroğlu’ndan “Genel Merkez’e polisin girmesi canınızı acıttı mı“ sorusuna dikkat çeken yanıt Kılıçdaroğlu'ndan "Genel Merkez'e polisin girmesi canınızı acıttı mı?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı Binlercesi bir arada Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı! Binlercesi bir arada

09:33
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
09:15
Adana’da AVM krizi Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
08:58
“Asla“ demişti Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi
"Asla" demişti! Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi
08:29
Akşehir Belediye Başkanı Köksal’dan Kılıçdaroğlu’na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
08:16
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et
07:13
ABD Bender Abbas’a hava saldırısı düzenledi, İran’dan jet misilleme geldi
ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 09:43:22. #7.13#
SON DAKİKA: Ölü Kedilere İlişkin Veteriner Hekim Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.