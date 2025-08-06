Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz mahallesinde trafik akışında hatalı sollama yapan sürücü vatandaşların şikayeti üzerine tespit edilerek cezalandırıldı.
Muğla Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Fethiye Ölüdeniz'de hatalı sollama yaparak trafiği tehlikeye atan yabancı plakalı araç sürücüsü Fethiye ilçe jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince tespit edilerek hakkında gerekli ceza uygulanmıştır. Değerli sürücüler; Lütfen, trafik kurallarına uyalım, kural tanımayanları, trafiği tehlikeye atanları hemen 112 Acil Çağrı Merkezine iletelim" denildi. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ölüdeniz'de Hatalı Sollama Cezalandırıldı - Son Dakika
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