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Ölüm tehditleri alan genç kadını tehdit eden şahıs yakalandı - Son Dakika
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Ölüm tehditleri alan genç kadını tehdit eden şahıs yakalandı

İstanbul'da sosyal medya hesapları üzerinden ölüm tehditleri alan bir kadının paylaşımıyla ilgili polis ekipleri harekete geçti. İnceleme sonucunda, paylaşımı yapan kadını rahatsız eden ve işten ayrılmasına sebep olan şahıs gözaltına alındı. Şahıs hakkında tehdit, özel hayatın gizliliğinin ihlali ve hakaret suçlarından tahkikat işlemleri başlatıldı.

Ölüm tehditleri alan genç kadını tehdit eden şahıs yakalandı
29.12.2023 - 23:05,
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Ölüm tehditleri aldığını sosyal medyadan paylaşmıştı, genç kadını tehdit eden şahıs yakalandı

İSTANBUL - Sosyal medya hesaplarından bir kadının "Ben ölüm tehditleri alıyorum. Benim sesimi duyun" başlıklı paylaşımıyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, paylaşımı yapan kadını rahatsız ettiği ve sonrasında işten ayrılmasına sebep olduğu belirlenen şahsı gözaltına aldı.

Bazı sosyal medya hesapları üzerinden 28 Aralık 2023 tarihinde paylaşılan "Ben ölüm tehditleri alıyorum. Benim sesimi artık duyun" başlıklı video içeriğiyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Paylaşımı yaptığı belirlenen H.Y. isimli kadının, U.Ç. isimli şahıs tarafından telefonla aranarak rahatsız edildiği ve U.Ç.'nin son olarak H.Y.'nin iş yerini arayıp işten ayrılmasına sebep olmasından dolayı videoları çektiği tespit edildi. Çekilen video ekipler tarafından inceleme altına alındı. H.Y.'nin, videoyu Ataşehir'de arabayla 26 Aralık 2023 tarihinde seyir halindeyken çektiği ve videoyu iki gün sonra paylaştığı anlaşıldı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında U.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada iki tarafa ait hakaret, özel hayatın gizliliği ve tehdit konularından 3 dosya olduğu ve U.Ç.'nin uzaklaştırması bulunduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan U.Ç. hakkında, H.Y.'yi tehdit, özel hayatın gizliliğinin ihlali ve hakaret suçlarından tahkikat işlemleri başlatıldı. Ayrıca U.Ç. hakkında uzaklaştırma kararı ve elektronik kelepçe takılması kararı verildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ölüm tehditleri alan genç kadını tehdit eden şahıs yakalandı - Son Dakika


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