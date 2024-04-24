Ölümden kurtardığı müşterisinin tıraşını da tamamladı - Son Dakika
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Ölümden kurtardığı müşterisinin tıraşını da tamamladı

Bursa'da bir berber, tıraş olduğu sırada müşterisinin dili boğazına kaçan bir durumla karşılaştı. Hızlı bir şekilde müdahale eden berber, müşterisini kurtardıktan sonra tıraşına kaldığı yerden devam etti. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan anları, kahraman berber tarafından anlatıldı.

24.04.2024 00:29
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Ölümden kurtardığı müşterisinin tıraşını da tamamladı

Dili boğazına kaçan müşterisini kurtardı, tıraşına kaldığı yerden devam etti

Bu berber hayat kurtarıyor

BURSA - Bursa'da tıraş olduğu sırada dili boğazına kaçan kişiyi berberi kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken tıraşa devam eden kahraman berber o anları anlattı.

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde bir berber dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tıraş olmak için berbere gelen vatandaş sakal tıraşı esnasında dilini boğazına kaçırarak nefes alamamaya başladı. Müşterisinin nefesinin kesilerek baygın hale geldiğini anlayan Muhammet Bayraktar (50), elini müşterisinin ağzına sokarak dilini çıkardı.

Tedaviyi kabul etmeyip tıraşa devam ettiler

Daha sonra müşterisine su veren Bayraktar, müşterisinin "İyiyim" demesi üzerine tıraşına kaldığı yerden devam etti. O anları anlatan Bayraktar, "Tıraş yapma aşamasına geldim. O arada müşterimin rengi morarmaya başladı. Sesi de çıkmayınca hemen ağzını açmaya çalıştım. Parmağımı dişlerinin arasından ağzına soktum. Dili geriye doğru kabarmıştı. Bu yüzden de nefes alamıyordu. Dilini çekince nefes almaya başladı ve ben de rahatladım. Daha sonra da tedaviyi kabul etmeyince ben de tıraşıma kaldığım yerden devam ettim. Ben de 4 yıl önce halı sahada çarpışıp yere düşmüştüm. O an aklıma geldi, benim de dilim boğazıma kaçmıştı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Bursa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ölümden kurtardığı müşterisinin tıraşını da tamamladı - Son Dakika

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